ВСУ поразили пункт управления дронов РФ. Какова ситуация на фронте на утро

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления БПЛА российских захватчиков", - говорится в сводке.

Покровское направление

На Покровском направлении ВСУ остановили 52 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлино, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы, Константинопольское и в направлениях Покровска, Возрождения и Успеновки.

Ситуация на других направлениях фронта

На Краматорском направлении оккупанты 33 раза атаковали в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За вчера российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросили 57 КАБ, осуществили 292 артиллерийских обстрела. Украинские защитники отбили 16 штурмовых действий агрессора.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шийковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе населенного пункта Торецк.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять российских атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Великая Новоселка.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили два штурма врага на Приднепровском направлении.

На Северском направлении враг проводил одну атаку в районе Верхнекаменки.

На Ореховском, Гуляйпольском и Харьковском направлениях за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.