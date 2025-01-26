Втрати РФ за добу склали понад 1700 солдатів, - Генштаб
Станом на ранок 26 січня армія Росії втратила за добу 1720 військових. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив 830 190 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 830 190 (+1720) осіб;
- танків - 9860 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 20 549 (+4) од.;
- артилерійських систем - 22 323 (+14) од.;
- РСЗВ - 1263 од.;
- засоби ППО - 1050 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 253 (+40) од.;
- крилаті ракети - 3053 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 35 124 (+53) од.;
- спеціальна техніка - 3715 од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що станом на 22:00 25 січня на фронті протягом доби відбулося 159 бойових зіткнень. Покровський напрямок був найважчим - там ворог здійснив 48 атак.
Крім того, в цілому противник завдав за минулу добу 32 авіаудари із застосуванням 59 КАБів, понад 650 атак ударними дронами та понад 4 тисячі разів обстріляв позиції українських військ і населені пункти України.
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