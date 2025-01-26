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Втрати РФ за добу склали понад 1700 солдатів, - Генштаб

Неділя 26 січня 2025 08:15
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Втрати РФ за добу склали понад 1700 солдатів, - Генштаб Фото: ЗСУ продовжують завдавати втрат окупантам (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Станом на ранок 26 січня армія Росії втратила за добу 1720 військових. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив 830 190 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 830 190 (+1720) осіб;
  • танків - 9860 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 549 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 22 323 (+14) од.;
  • РСЗВ - 1263 од.;
  • засоби ППО - 1050 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 253 (+40) од.;
  • крилаті ракети - 3053 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 35 124 (+53) од.;
  • спеціальна техніка - 3715 од.

Втрати РФ за добу склали понад 1700 солдатів, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на 22:00 25 січня на фронті протягом доби відбулося 159 бойових зіткнень. Покровський напрямок був найважчим - там ворог здійснив 48 атак.

Крім того, в цілому противник завдав за минулу добу 32 авіаудари із застосуванням 59 КАБів, понад 650 атак ударними дронами та понад 4 тисячі разів обстріляв позиції українських військ і населені пункти України.

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Втрати РФ за добу склали понад 1700 солдатів, - Генштаб
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