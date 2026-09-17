ЗСУ уразили одразу дві пускові установки ЗРК С-400 на Брянщині

За словами українських воїнів, у Брянській області поблизу Вигоничів було уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400.

Водночас у районі Донецька Сили оборони завдали удару по об'єкту, де зберігалися, готувалися до застосування та запускалися ударні БпЛА противника.

Крім того, у Курахівці та Новій Мар'ївці Донецької області, а також у Луганську було уражено склади матеріально-технічних засобів російських окупантів.

У Стрілковому на Херсонщині та Дружному в Луганській області зафіксовано ураження районів зосередження живої сили противника.

"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Що відомо про російський ЗРК С-400: