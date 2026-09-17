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ЗСУ уразили одразу дві пускові установки ЗРК С-400 на Брянщині

12:49 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росіяни не змогли вберегти ще один "Тріумф" (wikipedia.org)

16 і 17 вересня Сили оборони України завдали влучних ударів по кількох важливих військових об’єктах російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

За словами українських воїнів, у Брянській області поблизу Вигоничів було уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400.

Водночас у районі Донецька Сили оборони завдали удару по об'єкту, де зберігалися, готувалися до застосування та запускалися ударні БпЛА противника.

Крім того, у Курахівці та Новій Мар'ївці Донецької області, а також у Луганську було уражено склади матеріально-технічних засобів російських окупантів.

У Стрілковому на Херсонщині та Дружному в Луганській області зафіксовано ураження районів зосередження живої сили противника.

"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Що відомо про російський ЗРК С-400:

  • С-400 "Тріумф" - російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності.
  • Його основне завдання - знищення літаків, безпілотників та крилатих ракет.
  • Комплекс також заявлено як здатний боротися з деякими балістичними цілями.
  • С-400 може одночасно супроводжувати кілька повітряних цілей та обстрілювати частину з них.
  • До складу комплексу входять радіолокаційні станції, командний пункт і пускові установки.
  • Одна пускова установка може нести до чотирьох ракет, залежно від їхнього типу.
  • Для С-400 використовуються ракети різної дальності. Росія заявляє про максимальну дальність ураження окремих цілей до 400 км.
  • Комплекс почали приймати на озброєння російської армії у 2007 році.
  • С-400 є одним із ключових компонентів російської системи протиповітряної оборони.
  • Росія розміщує такі комплекси не лише на своїй території, а й на окупованих українських територіях.
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