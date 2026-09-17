ЗСУ уразили одразу дві пускові установки ЗРК С-400 на Брянщині

16 і 17 вересня Сили оборони України завдали влучних ударів по кількох важливих військових об’єктах російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
За словами українських воїнів, у Брянській області поблизу Вигоничів було уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400.
Водночас у районі Донецька Сили оборони завдали удару по об'єкту, де зберігалися, готувалися до застосування та запускалися ударні БпЛА противника.
Крім того, у Курахівці та Новій Мар'ївці Донецької області, а також у Луганську було уражено склади матеріально-технічних засобів російських окупантів.
У Стрілковому на Херсонщині та Дружному в Луганській області зафіксовано ураження районів зосередження живої сили противника.
"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - наголосили в Генштабі ЗСУ.
Раніше РБК-Україна розповідало, що СБУ завдала потужних ударів по трьох російських літаках і трьох гелікоптерах у Ростові.
Окрім того, ми писали про новий план армії РФ щодо Сумської і Донецької областей.