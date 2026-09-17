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ВСУ поразили сразу две пусковые установки ЗРК С-400 на Брянщине

12:49 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россияне не смогли уберечь еще один "Триумф" (wikipedia.org)

16 и 17 сентября Силы обороны Украины нанесли меткие удары по нескольким важным военным объектам российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По словам украинских воинов, в Брянской области вблизи Выгоничей были поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400.

В то же время в районе Донецка Силы обороны нанесли удар по объекту, где хранились, готовились к применению и запускались ударные БПЛА противника.

Кроме того, в Кураховке и Новой Марьевке Донецкой области, а также в Луганске были поражены склады материально-технических средств российских оккупантов.

В Стрелковом в Херсонской и Дружном в Луганской области зафиксировано поражение районов сосредоточения живой силы противника.

"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Что известно о российском ЗРК С-400:

  • С-400 "Триумф" - российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности.
  • Его основная задача - уничтожение самолетов, беспилотников и крылатых ракет.
  • Комплекс также заявлен как способный бороться с некоторыми баллистическими целями.
  • С-400 может одновременно сопровождать несколько воздушных целей и обстреливать часть из них.
  • В состав комплекса входят радиолокационные станции, командный пункт и пусковые установки.
  • Одна пусковая установка может нести до четырех ракет в зависимости от их типа.
  • Для С-400 используются ракеты разной дальности. Россия заявляет о максимальной дальности поражения отдельных целей до 400 км.
  • Комплекс начали принимать на вооружение российской армии в 2007 году.
  • С-400 является одним из ключевых компонентов системы противовоздушной обороны России.
  • Россия размещает такие комплексы не только на своей территории, но и на оккупированных украинских территориях.
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