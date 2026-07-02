ЗСУ уразили один із найбільших російських НПЗ та важливий міст, - Генштаб

Удар по НПЗ "Лукойла"

Нагадаємо, вночі 2 липня потужна "бавовна" накрила НПЗ у російському Кстово Нижньогородської області РФ.

У мережі повідомляли, що цього разу українські дрони вдарили по російському заводу, який належить "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез". Його охопив вогонь.

Під атакою українських дронів цей нафтовий об'єкт вже не вперше. Сили оборони били по ньому у квітні та травні 2026 року.