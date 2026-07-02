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ЗСУ уразили один із найбільших російських НПЗ та важливий міст, - Генштаб

09:33 02.07.2026 Чт
2 хв
Завод виробляє продукцію для потреб армії РФ
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ уразили один із найбільших російських НПЗ та важливий міст (Getty Images)

Сили оборони України у ніч на 2 липня уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово, залізничний міст та інших об'єкти ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У результаті атаки на НПЗ зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюється.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

Також уражено склад безпілотних літальних апаратів противника у районі Кам'янки Запорізької області.

Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об'єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів.

Також уражено командно-спостережний пункт ворога у районі Вільшаної Харківської області.

Удар по НПЗ "Лукойла"

Нагадаємо, вночі 2 липня потужна "бавовна" накрила НПЗ у російському Кстово Нижньогородської області РФ.

У мережі повідомляли, що цього разу українські дрони вдарили по російському заводу, який належить "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез". Його охопив вогонь.

Під атакою українських дронів цей нафтовий об'єкт вже не вперше. Сили оборони били по ньому у квітні та травні 2026 року.

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