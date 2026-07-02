RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ВСУ поразили один из самых больших российских НПЗ и важный мост, - Генштаб

09:33 02.07.2026 Чт
2 мин
Завод производит продукцию для нужд армии РФ
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ поразили один из самых больших российских НПЗ и важный мост (Getty Images)

Силы обороны Украины в ночь на 2 июля поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, железнодорожный мост и другие объекты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В результате атаки на НПЗ зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6. Степень нанесенного ущерба уточняется.

НПЗ "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации. Проектная мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.

Также поражен состав беспилотных летательных аппаратов противника в районе Каменки Запорожской области.

Кроме того, поражен железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется противником для военной логистики и опрокидывания личного состава, вооружения и материально-технических средств.

Также поражен командно-наблюдательный пункт врага в районе Ольшаной Харьковской области.

Удар по НПЗ "Лукойла"

Напомним, ночью 2 июля мощные "хлопки" накрыли НПЗ в российском Кстово Нижегородской области РФ.

В сети сообщали, что на этот раз украинские дроны ударили по российскому заводу, принадлежащему "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Его охватил огонь.

Под атакой украинских дронов этот нефтяной объект уже не в первый раз. Силы обороны били по нему в апреле и мае 2026 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияНПЗГенштаб ВСУВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов