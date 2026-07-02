ВСУ поразили один из самых больших российских НПЗ и важный мост, - Генштаб

Удар по НПЗ "Лукойла"

Напомним, ночью 2 июля мощные "хлопки" накрыли НПЗ в российском Кстово Нижегородской области РФ.

В сети сообщали, что на этот раз украинские дроны ударили по российскому заводу, принадлежащему "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Его охватил огонь.

Под атакой украинских дронов этот нефтяной объект уже не в первый раз. Силы обороны били по нему в апреле и мае 2026 года.