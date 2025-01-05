ЗСУ уразили місця зберігання боєприпасів та човни окупантів на півдні України

Українські воїни уразили спостережні пункти та місця зберігання боєприпасів росіян на півдні України. Також ЗСУ ліквідували 74 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.

Як зазначається, за минулу добу ворожі втрати на півдні України склали: 74 окупанти;

вісім артилерійських систем, зокрема "Гіацинт-Б";

31 одиницю автомобільної та бронетехніки;

мотоцикл;

два човни;

шість супутникових терміналів Starlink;

камера відеоспостереження та 2 комплекси РЕБ. Крім того, українські захисники уразили чотири бліндажі та місце проживання особового складу, три спостережні пункти, два місця зберігання боєприпасів і три місця зльоту БпЛА. Також Сили оборони уразили сім антен управління дронами та дві антени звʼязку окупантів.