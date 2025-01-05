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ВСУ поразили места хранения боеприпасов и лодки оккупантов на юге Украины

Украина, Воскресенье 05 января 2025 09:01
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ВСУ поразили места хранения боеприпасов и лодки оккупантов на юге Украины Фото: ВСУ поразили места хранения боеприпасов врага (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины поразили наблюдательные пункты и места хранения боеприпасов россиян на юге Украины. Также ВСУ ликвидировали 74 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, за минувшие сутки вражеские потери на юге Украины составили:

  • 74 оккупанта;
  • восемь артиллерийских систем, в частности "Гиацинт-Б";
  • 31 единицу автомобильной и бронетехники;
  • мотоцикл;
  • две лодки;
  • шесть спутниковых терминалов Starlink;
  • камера видеонаблюдения и 2 комплекса РЭБ.

Кроме того, украинские защитники поразили четыре блиндажа и место проживания личного состава, три наблюдательных пункта, два места хранения боеприпасов и три места взлета БпЛА.

Также Силы обороны поразили семь антенн управления дронами и две антенны связи оккупантов.

Потери России на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки украинские военные ликвидировали 1730 россиян. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 796 тысяч солдат.

В Минобороны сообщили, что в прошлом году Россия понесла рекордные потери. Враг потерял более 430 тысяч бойцов, это почти 36 мотострелковых дивизий.

Наибольшие потери были зафиксированы в декабре - 48 670 российских военных.

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