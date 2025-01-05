ВСУ поразили места хранения боеприпасов и лодки оккупантов на юге Украины

Украинские воины поразили наблюдательные пункты и места хранения боеприпасов россиян на юге Украины. Также ВСУ ликвидировали 74 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, за минувшие сутки вражеские потери на юге Украины составили: 74 оккупанта;

восемь артиллерийских систем, в частности "Гиацинт-Б";

31 единицу автомобильной и бронетехники;

мотоцикл;

две лодки;

шесть спутниковых терминалов Starlink;

камера видеонаблюдения и 2 комплекса РЭБ. Кроме того, украинские защитники поразили четыре блиндажа и место проживания личного состава, три наблюдательных пункта, два места хранения боеприпасов и три места взлета БпЛА. Также Силы обороны поразили семь антенн управления дронами и две антенны связи оккупантов.