ЗСУ уразили дві системи ППО на Оріхівському та Покровському напрямках, - ОСУВ "Таврія"

"Особливо хочеться виділити ураження двох систем протиповітряної оборони. Це один зенітно-ракетний комплекс "Бук" в районі Українки на Оріхівському напрямку, а також зенітна установка "23-2" в районі Покровського", - розповів Лиховій.

Зокрема Сили оборони уразили:

15 автомобілів;

4 безпілотники;

Також зростає статистика знищення ворожих розвідувальних FPV-дронів українськими БпЛА.

"За вчорашню добу було 4 таких ураження на нашій операційній зоні", - додав він.

Що відомо про "Бук" та "23-2"

Зенітно-ракетний комплекс "Бук" (ЗРК) - це радянська та російська система середньої дальності, призначена для перехоплення та знищення аеродинамічних цілей, таких як літаки, вертольоти, крилаті ракети, а також для боротьби з тактичними балістичними ракетами. Система має кілька модифікацій, зокрема "Бук-М1", "Бук-М2" та "Бук-М3", кожна з яких має покращені характеристики радіолокаційного виявлення та ураження цілей.

Зенітна установка ЗУ-23-2 - радянська двоствольна автоматична зенітна установка калібру 23 мм, призначена для ураження низьколітаючих повітряних цілей. Може діяти як у стаціонарному, так і мобільному режимах, встановлюючись на різні платформи, що дозволяє її використовувати в різних умовах бою.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, як писав Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), Сили оборони ліквідували ще 1270 окупантів й знищили: