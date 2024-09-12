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ЗСУ уразили дві системи ППО на Оріхівському та Покровському напрямках, - ОСУВ "Таврія"

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони уразили дві системи протиповітряної оборони (ППО) росіян в районах Українки та Покровська. Зокрема були уражені автомобілі, дрони й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"Особливо хочеться виділити ураження двох систем протиповітряної оборони. Це один зенітно-ракетний комплекс "Бук" в районі Українки на Оріхівському напрямку, а також зенітна установка "23-2" в районі Покровського", - розповів Лиховій. 

Зокрема Сили оборони уразили: 

  • 15 автомобілів; 
  • 4 безпілотники; 

Також зростає статистика знищення ворожих розвідувальних FPV-дронів українськими БпЛА. 

"За вчорашню добу було 4 таких ураження на нашій операційній зоні", - додав він.

Що відомо про "Бук" та "23-2" 

Зенітно-ракетний комплекс "Бук" (ЗРК) - це радянська та російська система середньої дальності, призначена для перехоплення та знищення аеродинамічних цілей, таких як літаки, вертольоти, крилаті ракети, а також для боротьби з тактичними балістичними ракетами. Система має кілька модифікацій, зокрема "Бук-М1", "Бук-М2" та "Бук-М3", кожна з яких має покращені характеристики радіолокаційного виявлення та ураження цілей.

Зенітна установка ЗУ-23-2 - радянська двоствольна автоматична зенітна установка калібру 23 мм, призначена для ураження низьколітаючих повітряних цілей. Може діяти як у стаціонарному, так і мобільному режимах, встановлюючись на різні платформи, що дозволяє її використовувати в різних умовах бою.

Втрати Росії у війні  

Протягом минулої доби, як писав Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), Сили оборони ліквідували ще 1270 окупантів й знищили:

  • 11 танків;
  • 17 бойових броньованих машин й не тільки.

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