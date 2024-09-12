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ВСУ поразили две системы ПВО на Ореховском и Покровском направлениях, - ОСГВ "Таврия"

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны поразили две системы противовоздушной обороны (ПВО) россиян в районах Украинки и Покровска. В частности были поражены автомобили, дроны и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"Особенно хочется выделить поражение двух систем противовоздушной обороны. Это один зенитно-ракетный комплекс «Бук» в районе Украинки на Ореховском направлении, а также зенитная установка "23-2" в районе Покровского", - рассказал Лиховой. 

В частности Силы обороны поразили: 

  • 15 автомобилей; 
  • 4 беспилотника; 

Также растет статистика уничтожения вражеских разведывательных FPV-дронов украинскими БпЛА. 

"За вчерашние сутки было 4 таких поражения на нашей операционной зоне", - добавил он.

Что известно о "Буке" и "23-2"

Зенитно-ракетный комплекс "Бук" (ЗРК) - это советская и российская система средней дальности, предназначенная для перехвата и уничтожения аэродинамических целей, таких как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, а также для борьбы с тактическими баллистическими ракетами. Система имеет несколько модификаций, в частности "Бук-М1", "Бук-М2" и "Бук-М3", каждая из которых имеет улучшенные характеристики радиолокационного обнаружения и поражения целей.

Зенитная установка ЗУ-23-2 - советская двуствольная автоматическая зенитная установка калибра 23 мм, предназначенная для поражения низколетящих воздушных целей. Может действовать как в стационарном, так и мобильном режимах, устанавливаясь на различные платформы, что позволяет ее использовать в различных условиях боя.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, как писал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), Силы обороны ликвидировали еще 1270 оккупантов и уничтожили:

  • 11 танков;
  • 17 боевых бронированных машин и не только.

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