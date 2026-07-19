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ЗСУ уразили два російські танкери, ЗРК "Бук" і міст

10:15 19.07.2026 Нд
2 хв
Під удар потрапили об'єкти, які забезпечували військову логістику російської армії
aimg Марія Науменко
Фото: український військовий запускає розвідувальний безпілотник "Лелека" (Getty Images)

У ніч на 19 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових і військово-економічних об'єктів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, було уражено два російські танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран в Азовському морі.

У Генштабі зазначили, що танкери використовувалися для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і пального в інтересах збройних сил РФ. Плавучий кран забезпечував портові роботи, навантаження та розвантаження вантажів, а також підтримував функціонування морської логістики окупаційної армії.

Крім того, українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Бук" поблизу Зеленопілля Запорізької області.

Також під удар потрапив автомобільний міст у районі Новоекономічного Донецької області. За інформацією Генштабу, російські війська використовували його для забезпечення військової логістики.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня дрони Сил безпілотних систем ЗСУ завдали серії ударів по військовій логістиці та енергетичній інфраструктурі російських окупантів.

Зокрема, було уражено два танкери, суховантаж і плавучий кран у Чорному морі, а також низку електропідстанцій на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом.

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