ЗСУ уразили два російські танкери, ЗРК "Бук" і міст

За даними військових, було уражено два російські танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран в Азовському морі.

У Генштабі зазначили, що танкери використовувалися для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і пального в інтересах збройних сил РФ. Плавучий кран забезпечував портові роботи, навантаження та розвантаження вантажів, а також підтримував функціонування морської логістики окупаційної армії.

Крім того, українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Бук" поблизу Зеленопілля Запорізької області.

Також під удар потрапив автомобільний міст у районі Новоекономічного Донецької області. За інформацією Генштабу, російські війська використовували його для забезпечення військової логістики.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у Генштабі.