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ЗСУ уразили два райони зосередження окупантів та позиції ворожих ЗРК, - Генштаб

Фото: ЗСУ уразили три позиції ЗРК російської армії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Війська РФ також продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках загарбники змушені оборонятися.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка у Донецькій області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Від ворожого мінометного та артилерійского вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич - Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.

  • На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донецької області.
  • На Новопавлівському - обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це – Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.

Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 860 окупантів . Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення вже перевищила 120 тисяч військових.

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