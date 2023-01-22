ЗСУ уразили два райони зосередження окупантів та позиції ворожих ЗРК, - Генштаб

Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Війська РФ також продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках загарбники змушені оборонятися.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка у Донецькій області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Від ворожого мінометного та артилерійского вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич - Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.