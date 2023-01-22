ВСУ поразили два района сосредоточения оккупантов и позиции вражеских ЗРК, - Генштаб

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Войска РФ также продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, наращивают интенсивность применения авиации. На других направлениях захватчики вынуждены обороняться.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Бруски Черниговской области, Сопич – Сумской, а также Ветеринарное, Стрелка, Пильное, Старица, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.