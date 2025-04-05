ЗСУ уразили чотири пункти управління окупантів. Яка ситуація на фронті

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління та шість артилерійських систем ворога", - йдеться у зведенні.

Обстановка на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 40 атак агресора неподалік населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Шевченко, Надіївка, Тарасівка та в напрямках Олександрополя, Старої Миколаївки, Котлярівки, Богданівки й Муравки.

Ситуація на інших ділянках фронту

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районах Вовчанська, Фиголівки та у напрямку Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 39 разів. Намагався просунутися уперед у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії.

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення поблизу Білогорівки та у напрямку Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та у напрямку Диліївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів поблизу Розливу, Костянтинополя, Роздольного та у напрямку Багатиря.

Противник двічі атакував позиції українських захисників, у районі Новосілки та у напрямку Новополя на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, в районах Малих Щербаків та Степового, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог здійснив 362 артилерійські обстріли, з них вісім - із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 13 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 20 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.