РФ втратила за добу майже 1400 солдатів і десятки артсистем, - Генштаб

За останню добу, з 4 на 5 квітня, втрати армії РФ на фронті склали 1390 солдатів. Також ЗСУ знищили 67 артсистем, 105 дронів і 113 одиниць автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали: особового складу - близько 922 340 (+1390) осіб;

танків - 10 541 (+13) од.;

бойових броньованих машин - 21 952 (+20) од.;

артилерійських систем - 25 730 (+67) од.;

РСЗВ - 1350 (+1) од.;

засоби ППО - 1124 (+1) од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 31 778 (+105) од.;

крилатих ракет - 3130 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 42 954 (+113) од.;

спеціальної техніки - 3788 од. "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА ОТР та крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - додали у Генштабі ЗСУ.