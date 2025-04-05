РФ втратила за добу майже 1400 солдатів і десятки артсистем, - Генштаб
За останню добу, з 4 на 5 квітня, втрати армії РФ на фронті склали 1390 солдатів. Також ЗСУ знищили 67 артсистем, 105 дронів і 113 одиниць автотехніки противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 922 340 (+1390) осіб;
- танків - 10 541 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 21 952 (+20) од.;
- артилерійських систем - 25 730 (+67) од.;
- РСЗВ - 1350 (+1) од.;
- засоби ППО - 1124 (+1) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 31 778 (+105) од.;
- крилатих ракет - 3130 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 42 954 (+113) од.;
- спеціальної техніки - 3788 од.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА ОТР та крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - додали у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, станом на 22:00 вчорашнього вечора, на фронті протягом доби відбулося 116 бойових зіткнень. Найбільше боїв було зафіксовано на Лиманському та Покровську напрямках.
Детальну інформацію щодо звіту Генштабу ЗСУ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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