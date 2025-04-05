ВСУ поразили четыре пункта управления оккупантов. Какова ситуация на фронте

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления и шесть артиллерийских систем врага", - говорится в сводке.

Обстановка на Покровском направлении

На Покровском направлении ВСУ остановили 40 атак агрессора недалеко от населенных пунктов Андреевка, Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Шевченко, Надеевка, Тарасовка и в направлениях Александрополя, Старой Николаевки, Котляровки, Богдановки и Муравки.

Ситуация на других участках фронта

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районах Волчанска, Фиголевки и в направлении Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Грековка, Ольговка, Новосергиевка, Новое и вблизи Надежды.

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения вблизи Белогоровки и в направлении Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были успешно отражены.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Крымского, Дачного, Торецка, Леонидовки и в направлении Дилиевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов вблизи Разлива, Константинополя, Раздольного и в направлении Багатыра.

Противник дважды атаковал позиции украинских защитников, в районе Новоселки и в направлении Новополя на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, в районах Малых Щербаков и Степного, захватчики совершили четыре бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 18 атак противника. Враг совершил 362 артиллерийских обстрела, из них восемь - из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 13 авиационных ударов, во время которых было сброшено 20 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.