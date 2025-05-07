ЗСУ уразили 17 важливих "точок" росіян на фронті. Яка ситуація на ранок (карти)

Так, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

"Також уражено станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління", - йдеться у зведенні.

Також під удар потрапили два склади боєприпасів ворога.

Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 77 атак агресора в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Звірове, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Малинівки, Нової Полтавки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки.

Ситуація на інших ділянках фронта

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Липове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і в напрямках Нового Миру, Зеленої Долини та Колодязів.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень в районах Курдюмівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Дачного, Дружби та Торецька.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко, Новопіль, Одрадне.

Противник двічі атакував позиції українських захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в бік Новоандріївки, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитись до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 11 атак противника. Ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, з них 14 - із реактивних систем залпового вогню. Також завдав 12 авіаційних ударів, під час яких скинув 18 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.