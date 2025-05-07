ВСУ поразили 17 важных "точек" россиян на фронте. Какая ситуация на утро (карты)

За сутки, 6 мая, на фронте произошло 171 боевое столкновение. ВСУ поразили 17 важных объектов оккупантов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Так, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поражали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
"Также поражена станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция, четыре пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, пункт управления", - говорится в сводке.
Также под удар попали два склада боеприпасов врага.
На Покровском направлении ВСУ остановили 77 атак агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Луч, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Зверево, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Новосергиевка, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Малиновки, Новой Полтавки, Новопавловки, Покровска, Миролюбовки, Алексеевки.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Надежда, Зеленый Гай, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодязов.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло пять боестолкновений в районах Курдюмовки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Дачного, Дружбы и Торецка.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Ровнополь, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко, Новополье, Отрадное.
Противник дважды атаковал позиции украинских защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.
На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки, захватчики совершили четыре напрасные атаки на позиции наших защитников.
На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.
На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 11 атак противника. Враг совершил 336 артиллерийских обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня. Также нанес 12 авиационных ударов, во время которых сбросил 18 управляемых авиабомб.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За минувшие сутки потери РФ составили 1270 военных. Также украинские воины обезвредили 14 танков, три боевые бронированные машины, 71 артиллерийскую систему, 124 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну ракету и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.
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