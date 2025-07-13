ЗСУ уразили 14 ворожих цілей за добу: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Між українськими захисниками та російськими окупантами вчора, 12 липня, було зафіксовано кілька сотень бойових зіткнень. При цьому ЗСУ атакували ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Як зазначили в Генштабі, учора, 12 липня, на фронті було 200 бойових зіткнень.

Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів і населених пунктах один масований ракетно-авіаційний удар і 100 авіаударів, скинули 179 керованих бомб. Також було зафіксовано 5635 обстрілів, з них 84 - з реактивних систем залпового вогню. Для атак ворог використовував і 3956 дронів-камікадзе.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, один пункт управління та один командно-спостережний пункт російських загарбників.

Ситуація на окремих напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 38 керованих бомб, здійснив 323 обстріли, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив 11 наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Чугунівка та в напрямку Липців.

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та в бік населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка, Шандриголове і Дронівка.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 15 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки, Серебрянки, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень поблизу населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Діліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 61 штурмову та наступальну операцію агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разине, Котлине, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, у напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Олексіївка та Муравка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченкове, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників у районі населеного пункту Кам'янське.

На Придніпровському напрямку агресор провів дев'ять наступальних дій у районах Антонівського мосту та острова Білогрудний.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.