РФ втратила за добу понад 1200 солдатів і десятки артсистем, - Генштаб

За останню добу, з 12 на 13 липня, російські окупанти втратили на фронті ще 1240 солдатів. Також ЗСУ знищили 49 артсистем та 101 автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 12 липня, по всій лінії бойового зіткнення було зафіксовано 151 бій. Найгарячішими напрямками були - Покровське та Лиманське.

Детальніше про те, що відбувалося на полі бою - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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