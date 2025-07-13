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РФ втратила за добу понад 1200 солдатів і десятки артсистем, - Генштаб

Неділя 13 липня 2025 07:31
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РФ втратила за добу понад 1200 солдатів і десятки артсистем, - Генштаб Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 12 на 13 липня, російські окупанти втратили на фронті ще 1240 солдатів. Також ЗСУ знищили 49 артсистем та 101 автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 033 930 (+1240) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 016 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 983 (+3) од.;
  • артилерійських систем - 30 243(+49) од.;
  • РСЗВ - 1438 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1194 (+1) од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 45 511 (+263) од.;
  • крилатих ракет - 3491 (+32) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 54 923 (+101) од.;
  • спеціальної техніки - 3929 (+2) од.

РФ втратила за добу понад 1200 солдатів і десятки артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір, 12 липня, по всій лінії бойового зіткнення було зафіксовано 151 бій. Найгарячішими напрямками були - Покровське та Лиманське.

Детальніше про те, що відбувалося на полі бою - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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