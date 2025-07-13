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ВСУ поразили 14 вражеских целей за сутки: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Воскресенье 13 июля 2025 08:41
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ВСУ поразили 14 вражеских целей за сутки: Генштаб рассказал о ситуации на фронте Иллюстративное фото: ВСУ ударили по вражеским целям (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Между украинскими защитниками и российскими оккупантами вчера, 12 июля, было зафиксировано несколько сотен боестолкновений. При этом ВСУ атаковали вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Как отметили в Генштабе, вчера, 12 июля, на фронте было 200 боевых столкновений.

Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетно-авиационный удар и 100 авиаударов, сбросил 179 управляемых бомб. Также было зафиксировано 5635 обстрелов, из них 84 – из реактивных систем залпового огня. Для атак враг использовал и 3956 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, один пункт управления и один командно-наблюдательный пункт российских захватчиков.

Ситуация на отдельных направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 38 управляемых бомб, осуществил 323 обстрела, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг осуществил 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Чугуновка и в направлении Липцев.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 10 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашевки, Петропавловки, Песчаного, Степовой Новоселовки, Зеленого Гая и в сторону населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Шандриголово и Дроновка.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отразили 15 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений вблизи населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении враг осуществил 12 атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 61 штурмовую и наступательную операцию агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Котлино, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверово, Удачное, Ореховое, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Алексеевка и Муравка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника в районах населенных пунктов Дачное, Филия, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении агрессор провел девять наступательных действий в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

Напомним, вчера, 12 июля, украинским защитникам удалось ликвидировать еще 1240 вражеских солдат.

При этом бойцы ВСУ уничтожили 49 артсистем и 101 автотехнику.

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