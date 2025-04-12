ЗСУ уразили 11 районів зосередження РФ на фронті. Генштаб показав карти бойових дій

Протягом минулої доби ситуація на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Російські війська продовжують масовані удари по українських позиціях та населених пунктах: завдано 101 авіаудар, під час яких було скинуто 183 керовані авіабомби, а також здійснено понад 6400 обстрілів, з них 215 - із РСЗВ, і застосовано 2789 дронів-камікадзе.

Авіаційні удари були зосереджені переважно по прикордонних та прифронтових населених пунктах. Зокрема, удари були завдані в районах Карасівки, Дуванівки, Куп’янська (Харківська область), Миколаївки (Чернігівська область), Петрушівки, Проходів, Миропільського, Осоївки, Таратутиного, Краснопілля, Великого Прикола (Сумська область), Костянтинівки, Зорі, Шевченка, Новополя, Багатира (Донецька область) та Гуляйполя (Запорізька область).

Також Сили оборони влучно вдарили по 11 районах скупчення живої сили і техніки, знищили одну артсистему та два засоби ППО противника.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку зафіксовано три спроби наступу ворога в районах населених пунктів Кам’янка та Западне. Усі атаки були успішно відбиті українськими силами.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім атак, намагаючись просунутися біля Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового. Усі штурмові дії противника були зупинені.

Лиманський напрямок - росіяни провели 25 штурмів. Ворог намагався прорватися в районах Надії, Греківки, Нового, Катеринівки, Зеленої Долини та Ямполівки, однак українські захисники втримали позиції.

На Сіверському напрямку наші підрозділи знищили шість спроб прориву біля Івано-Дар’ївки та Білогорівки.

На Краматорському напрямку відбулося три зіткнення біля Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку противник активізувався і здійснив 14 атак неподалік Дачного, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку - 40. Ворог намагався прорвати оборону в районах Калинового, Тарасівки, Єлизаветівки, Піщаного, Удачного, Успенівки, Преображенки, Надіївки та Андріївки. Усі спроби агресора були відбиті, із значними втратами для нього.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів намагався атакувати позиції українських військ поблизу Розливу та Роздольного.

На Гуляйпільському напрямку відбулося три боєзіткнення в районах Привільного, Новосілки та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку зафіксовано чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків, а на Придніпровському — сім атак, які також були безуспішними для ворога.

В операційній зоні на Курському напрямку Збройні сили України відбили 21 атаку ворога. Противник також завдав 55 авіаційних ударів, використовуючи 90 керованих авіабомб. Загалом росіяни провели 156 артилерійських обстрілів, з них 29 - із реактивної артилерії. Українські військові тримають оборону та ефективно нейтралізують загрозу.