ВСУ поразили 11 районов сосредоточения РФ на фронте. Генштаб показал карты боевых действий

ВСУ нанесли точечные удары по 11 районам сосредоточения войск РФ. Генштаб обнародовал карты боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки ситуация на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений.
Российские войска продолжают массированные удары по украинским позициям и населенным пунктам: нанесен 101 авиаудар, во время которых было сброшено 183 управляемые авиабомбы, а также осуществлено более 6400 обстрелов, из них 215 - из РСЗО, и применено 2789 дронов-камикадзе.
Авиационные удары были сосредоточены преимущественно по приграничным и прифронтовым населенным пунктам. В частности, удары были нанесены в районах Карасовки, Дувановки, Купянска (Харьковская область), Николаевки (Черниговская область), Петрушевки, Проходов, Миропольского, Осоевки, Таратутино, Краснополье, Большого Прикола (Сумская область), Константиновки, Зари, Шевченко, Новополя, Багатира (Донецкая область) и Гуляйполя (Запорожская область).
Также Силы обороны метко ударили по 11 районам скопления живой силы и техники, уничтожили одну артсистему и два средства ПВО противника.
На Харьковском направлении зафиксировано три попытки наступления врага в районах населенных пунктов Каменка и Западное. Все атаки были успешно отражены украинскими силами.
На Купянском направлении враг совершил семь атак, пытаясь продвинуться возле Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово. Все штурмовые действия противника были остановлены.
Лиманское направление - россияне провели 25 штурмов. Враг пытался прорваться в районах Надежды, Грековки, Нового, Катериновки, Зеленой Долины и Ямполовки, однако украинские защитники удержали позиции.
На Северском направлении наши подразделения уничтожили шесть попыток прорыва возле Ивано-Дарьевки и Белогоровки.
На Краматорском направлении произошло три столкновения у Курдюмовки, Часового Яра и Орехово-Васильевки.
На Торецком направлении противник активизировался и совершил 14 атак неподалеку Дачного, Дружбы и Торецка.
На Покровском направлении - 40. Враг пытался прорвать оборону в районах Калинового, Тарасовки, Елизаветовки, Песчаного, Удачного, Успеновки, Преображенки, Надиевки и Андреевки. Все попытки агрессора были отбиты, со значительными потерями для него.
На Новопавловском направлении враг шесть раз пытался атаковать позиции украинских войск вблизи Разлива и Раздольного.
На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения в районах Привольного, Новоселки и Бурлацкого.
На Ореховском направлении зафиксировано четыре наступательных действия вблизи Малых Щербаков, а на Приднепровском - семь атак, которые также были безуспешными для врага.
В операционной зоне на Курском направлении Вооруженные силы Украины отбили 21 атаку врага. Противник также нанес 55 авиационных ударов, используя 90 управляемых авиабомб. В целом россияне провели 156 артиллерийских обстрелов, из них 29 - из реактивной артиллерии. Украинские военные держат оборону и эффективно нейтрализуют угрозу.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, семь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, две РСЗО, 78 БпЛА оперативно-тактического уровня и 128 единиц автомобильной техники оккупантов.
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