UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ укріплюють держкордон через перекидання "вагнерівнців" до Білорусі, - Наєв

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові посилюють державний кордон України через перекидання найманців ПВК "Вагнера" до Білорусі.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил", - заявив Наєв.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ, в Чернігівській області на одному з напрямків було вирито більше 40 кілометрів протитанкового рову. Також утворено більше 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил.

"Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть. Ми додатково підсилимо ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога", - додав Наєв.

"Вагнерівці" вже у Білорусі

Після невдалої спроби бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі.

Протягом декількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців". Однак, 15 липня прикордонники все ж підтвердили прибуття найманців до Білорусі. Водночас ситуація знаходиться під контролем українських воїнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні