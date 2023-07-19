ЗСУ укріплюють держкордон через перекидання "вагнерівнців" до Білорусі, - Наєв

Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил", - заявив Наєв.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ, в Чернігівській області на одному з напрямків було вирито більше 40 кілометрів протитанкового рову. Також утворено більше 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил.

"Якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть. Ми додатково підсилимо ділянки державного кордону невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога", - додав Наєв.

"Вагнерівці" вже у Білорусі

Після невдалої спроби бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частину його найманців обіцяли перемістити до Білорусі.

Протягом декількох тижнів не було жодного офіційного підтвердження передислокації "вагнерівців". Однак, 15 липня прикордонники все ж підтвердили прибуття найманців до Білорусі. Водночас ситуація знаходиться під контролем українських воїнів.