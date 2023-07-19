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ВСУ укрепляют госграницу из-за переброски "вагнеровцев" в Беларусь, - Наев

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Среда 19 июля 2023 17:49
ВСУ укрепляют госграницу из-за переброски "вагнеровцев" в Беларусь, - Наев Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные усиливают государственную границу Украины из-за переброски наемников ЧВК "Вагнера" в Беларусь.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил", - заявил Наев.

По словам командующего Объединенных сил ВСУ, в Черниговской области на одном из направлений было вырыто более 40 километров противотанкового рва. Также образовано более 30 тысяч всевозможных минных ловушек для вражеских сил.

"Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю - их будет ждать смерть. Мы дополнительно усилим участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями, которые будут неожиданностями для врага", - добавил Наев.

"Вагнеровцы" уже в Беларуси

После неудачной попытки бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть его наемников обещали переместить в Беларусь.

В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации "вагнеровцев". Однако 15 июля пограничники все же подтвердили прибытие наемников в Беларусь. В то же время, ситуация находится под контролем украинских воинов.

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