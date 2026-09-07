ЗСУ ударили по залізничному мосту через Північно-Кримський канал

Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму, а також у Луганській та Запорізькій областях. Були атаковані залізничний міст, пункти управління і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
Протягом 6 вересня та в ніч на 7 вересня українські військові уразили важливий логістичний вузол окупантів у районі Владиславівки в тимчасово окупованому Криму. Там було уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал, який ворог використовує для забезпечення військової логістики.
Крім того, у Перекопі на території окупованого півострова Сили оборони уразили автоматизований пост технічних засобів розвідки "Гренадер".
Також українські захисники завдали ударів по пунктах управління підрозділів РФ у Нижньому Нагольчику та Довжанському на Луганщині, а також в Азовському Запорізької області. Крім того, під ударом опинився склад боєприпасів окупантів у районі населеного пункту Тепле Луганської області.
У Генштабі повідомили, що наразі остаточний ступінь завданих ворогу збитків уточнюється.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські дрони уразили три російських НПЗ, місце зберігання і запуску ударних безпілотників, а також ціль в акваторії Чорного моря.
Крім того, в ніч на 6 вересня Сили оборони України вдарили по російському летовищу "Ростов-на-Дону". За словами українських військових, на ворожому аеродромі після удару почалася пожежа.