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ЗСУ ударили по залізничному мосту через Північно-Кримський канал

14:54 07.09.2026 Пн
2 хв
Які ще об'єкти ворога знищили українські захисники?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Сили оборони уразили низку важливих об'єктів росіян (Getty Images)

Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму, а також у Луганській та Запорізькій областях. Були атаковані залізничний міст, пункти управління і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Протягом 6 вересня та в ніч на 7 вересня українські військові уразили важливий логістичний вузол окупантів у районі Владиславівки в тимчасово окупованому Криму. Там було уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал, який ворог використовує для забезпечення військової логістики.

Крім того, у Перекопі на території окупованого півострова Сили оборони уразили автоматизований пост технічних засобів розвідки "Гренадер".

Удари по пунктах управління та складах БК

Також українські захисники завдали ударів по пунктах управління підрозділів РФ у Нижньому Нагольчику та Довжанському на Луганщині, а також в Азовському Запорізької області. Крім того, під ударом опинився склад боєприпасів окупантів у районі населеного пункту Тепле Луганської області.

У Генштабі повідомили, що наразі остаточний ступінь завданих ворогу збитків уточнюється.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські дрони уразили три російських НПЗ, місце зберігання і запуску ударних безпілотників, а також ціль в акваторії Чорного моря.

Крім того, в ніч на 6 вересня Сили оборони України вдарили по російському летовищу "Ростов-на-Дону". За словами українських військових, на ворожому аеродромі після удару почалася пожежа.

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КримГенштаб ЗСУВійна в Україні