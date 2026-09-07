ЗСУ ударили по залізничному мосту через Північно-Кримський канал

Протягом 6 вересня та в ніч на 7 вересня українські військові уразили важливий логістичний вузол окупантів у районі Владиславівки в тимчасово окупованому Криму. Там було уражено залізничний міст через Північно-Кримський канал, який ворог використовує для забезпечення військової логістики.

Крім того, у Перекопі на території окупованого півострова Сили оборони уразили автоматизований пост технічних засобів розвідки "Гренадер".

Удари по пунктах управління та складах БК

Також українські захисники завдали ударів по пунктах управління підрозділів РФ у Нижньому Нагольчику та Довжанському на Луганщині, а також в Азовському Запорізької області. Крім того, під ударом опинився склад боєприпасів окупантів у районі населеного пункту Тепле Луганської області.

У Генштабі повідомили, що наразі остаточний ступінь завданих ворогу збитків уточнюється.