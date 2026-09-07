ВСУ ударили по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал

В течение 6 сентября и в ночь на 7 сентября украинские военные поразили важный логистический узел оккупантов в районе Владиславовки во временно оккупированном Крыму. Там был поражен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который враг использует для военной логистики.

Кроме того, в Перекопе на территории оккупированного полуострова Силы обороны поразили автоматизированный пост технических средств разведки "Гренадер".

Удары по пунктам управления и складам БК

Также украинские защитники нанесли удары по пунктам управления подразделений РФ в Нижнем Нагольчике и Должанском в Луганской области, а также в Азовском Запорожской области. Кроме того, под ударом оказался склад боеприпасов окупантов в районе населенного пункта Теплое Луганской области.

В Генштабе сообщили, что в настоящее время окончательная степень нанесенного врагу ущерба уточняется.