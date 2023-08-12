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ЗСУ ударили по російській базі в Херсонській області та показали відео

Фото: ЗСУ влучили по військовій базі РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України сьогодні, 12 серпня, нанесли удар по військовій базі російських окупантів у Херсонській області.

Про це заявив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами спікера оперативного командування "Південь", українські військові сьогодні завдали удару по військовій базі окупантів у Раденську Херсонської області.

Маляр про Херсонську область

Нагадаємо, сьогодні заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наразі немає приводів для ажіотажу щодо звільнення лівого берега Херсонської області.

"Так, там певні підрозділи виконали певне завдання. Це передбачувано, адже наша мета - повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість", - пояснила вона.

Контрнаступ ЗСУ

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України, наразі наші воїни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ, в рамках наступу на заході Запорізької області, почали просуватися поблизу Оріхова. Зокрема воїни продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області.

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Херсонська областьВійна Росії проти України