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ЗСУ ударами з артилерії ліквідували десятки росіян у Херсонській області, - Генштаб

Фото: ЗСУ ударами з артилерії ліквідували десятки росіян у Херсонській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України атакували позиції росіян на окупованій частині Херсонської області. Внаслідок цього стало відомо про майже 30 знищених загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"За уточненою інформацією, підтверджено наслідки вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії сил оборони, в населеному пункті Каїри Херсонської області, знищено до 30 окупантів", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі повідомили, що під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника. Також військові повідомляють, що в населеному пункті Горностаївка, після детонації складу боєприпасів, спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги.

"Втрати ретельно приховуються ворогом", - додали у Генеральному штабі.

Нагадаємо, що ЗСУ атакували 20 районів зосередження росіян та ЗРК окупантів.

Також стало відомо, що ЗСУ витіснили окупантів з чотирьох населених пунктів на Донбасі.

Також вчора ЗСУ збили три російських ударний вертоліт Ка-52.

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Херсонська областьГенштаб ВСУВійна в Україні