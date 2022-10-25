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ВСУ ударами из артиллерии ликвидировали десятки россиян в Херсонской области, - Генштаб

Фото: ВСУ ударами по артиллерии ликвидировали десятки россиян в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины атаковали позиции россиян на оккупированной части Херсонской области. В результате стало известно о почти 30 уничтоженных захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"По уточненной информации, подтверждены последствия огневого поражения противника. В результате точечных ударов артиллерии сил обороны, в населенном пункте Каиры Херсонской области, уничтожены до 30 оккупантов", - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что под завалами осталось более ста военнослужащих противника. Также военные сообщают, что в населенном пункте Горностаевка после детонации состава боеприпасов наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи.

"Потери тщательно скрываются врагом", – добавили в Генеральном штабе.

Напомним, что ВСУ атаковали 20 районов сосредоточения россиян и ЗРК оккупантов.

Также стало известно, что ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе.

Также вчера ВСУ сбили три российских ударных вертолета Ка-52.

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Херсонская областьГенштаб ВСУВойна в Украине