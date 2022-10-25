ВСУ ударами из артиллерии ликвидировали десятки россиян в Херсонской области, - Генштаб

Вооруженные силы Украины атаковали позиции россиян на оккупированной части Херсонской области. В результате стало известно о почти 30 уничтоженных захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"По уточненной информации, подтверждены последствия огневого поражения противника. В результате точечных ударов артиллерии сил обороны, в населенном пункте Каиры Херсонской области, уничтожены до 30 оккупантов", - говорится в сообщении.
В Генштабе сообщили, что под завалами осталось более ста военнослужащих противника. Также военные сообщают, что в населенном пункте Горностаевка после детонации состава боеприпасов наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи.
"Потери тщательно скрываются врагом", – добавили в Генеральном штабе.
Напомним, что ВСУ атаковали 20 районов сосредоточения россиян и ЗРК оккупантов.
Также стало известно, что ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе.
Также вчера ВСУ сбили три российских ударных вертолета Ка-52.
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