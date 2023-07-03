ЗСУ тримають позиції на східному березі Дніпра і просуваються під Бахмутом: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

ЗСУ та війська РФ продовжували 2 липня вести позиційні бої на ділянці фронту Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

За даними Міноборони РФ, підрозділи Західного угруповання російських військ начебто відбили дві українські атаки в районі н. п. Новоселівське (16 км на північний захід від н.п. Сватове) у зоні відповідальності 1-ї гвардійської танкової армії.

Також у Міноборони РФ розповіли, що їхні війська нібито відбили атаки ЗСУ у районі н. п. Торське (13 км на захід від Кремінної) та с. Діброва (5 км на південний захід від Кремінної), а ще - зупинили українську ДРГ у районі н. п. Кузьмине (3 км на південний захід від Кремінної).

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ нібито безуспішно атакували позиції військ РФ у районі Торського та Терного (15 км на захід від Кремінної).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ вели безуспішні наступальні операції в районі Невського (17 км на північний захід від Кремінної) та на південь від Діброва.

Як розповідали російські джерела, підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії ЗС РФ продовжують діяти поблизу Кислівки (22 км на південний захід від Куп'янська), а підрозділи 79-го окремого розвідувального батальйону (2-й армійський корпус "ЛНРівців") завдавали ударів позиціям ЗСУ за допомогою безпілотників у Білогорівці (13 км на південь від Кремінної).

Офіційний представник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий поінформував, що війська РФ у Луганській області більше не беруть участь у "м'ясних атаках" у стилі "вагнерівців", а натомість проводять розвідувальні операції та атакують невеликими групами розміром із взвод на передовий у Луганській області.

Ситуація у Донецькій області

Українські та російські війська 2 червня продовжували проводити обмежені наземні атаки в районі Бахмута. Російські блогери стверджували, що ЗСУ просувалися на південний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і нібито безуспішно атакували з північного заходу від Бахмута.

У Міноборони РФ заявили, що російські війська нібито відбили атаки ЗСУ в районі Бахмута та Берхівки (6 км на північ від Бахмута).

Офіційний представник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив 2 липня, що наші війська продовжують наступ на флангах Бахмута.

У Генштабі ЗСУ поінформували, що війська РФ провели безуспішні наступальні операції у районі зв. п. Міньківка (14 км на північний захід від Бахмута) та н.п. Богданівка (8 км на північний захід від Бахмута).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ перекинули підкріплення в район біля траси E40 в районі Дубово - Василівка (6 км на північний захід від Бахмута) і провели безуспішні штурми в районі Хромове (безпосередньо на захід від Бахмута) та з Берхівки (6) км на північ від Бахмута) у районі Богданівки.

На кадрах, опублікованих 1 липня, нібито видно підрозділи російської 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (ПДВ), що діє на околиці Бахмута, і 4-а мотострілецька бригада (2-й армійський корпус "ЛНРівців"), що діє на Бахмутському напрямку.

Війська РФ та ЗСУ 2 липня провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка – Донецьк. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Авдіївки та Мар'їнки.

Як стверджував російський "воєнкор", війська РФ провели безуспішні наземні атаки в районі зв. п. Первомайське (11 км на південний захід від Авдіївки) з боку Пісок (9 км на південний захід від Авдіївки).

Раніше, 1 червня, російський блогер заявив, що позиційні бої продовжуються на лінії Опитне - Водяне (3-8 км на південний захід від Авдіївки), а російські та українські війська проводили рейди дорогою Північне - Водяне (6 км на захід і 8 км на південний захід від Авдіївки).

На кадрах, опублікованих 1 липня, імовірно видно елементи загону БПЛА "Владлен Татарський" Південного військового округу, що діє поблизу зв. п. Нью-Йорк (23 км на північний схід від Авдіївки), а також підрозділи 1453-го мотострілецького полку та 80-го розвідувального батальйону "ДНРівців" "Спарта", що діяв у районі н. п. Першотравневе, с. Ластівчине (4 км на північний захід від Авдіївки).

У Міноборони РФ розповіли, що російські сили нібито відбивали атаки українських військ поблизу Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки), Північного (6 км на захід від Авдіївки), Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки), Первомайського та Мар'їнки.

"Південна вісь". Ситуація у Запорізькій та Херсонській областях

ЗСУ провели обмежені наступальні операції в західній частині Донецької області та, ймовірно, досягли тактичних успіхів станом на 2 липня.

Геолокаційні кадри підтверджують, що станом на 1 липня українські сили просувалися на північний схід від Володимирівки (12 км на південний схід від Вугледару).

У Міноборони РФ заявили, що російські війська відбили атаку ЗСУ поблизу н.п. Микільське (3 км на південний схід від Вугледару).

Російські джерела стверджували, що 2 липня російські та українські війська вели обмежені наступальні операції у районі західного кордону Донецької та східної частини Запорізької області.

У Міноборони РФ заявили, що війська РФ нібито відбили атаку українських військ у районі м. Рівного (8 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ також атакували в районі Рівного і нібито відбили невказані позиції. Російський добровольчий батальйон "Схід" зазначив, що він діє в районі району н.п. Євгенівка (25 км на південний схід від Великої Новосілки).

Повідомлялося, що 2 липня ЗСУ продовжували контратаки на південь та південний захід від Орєхова на заході Запорізької області. Російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували російські позиції в районі Роботине (13 км на південь від Оріхова) та захопили першу лінію російської оборони на захід від населеного пункту.

Однак один російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ успішно відбивали атаки ЗСУ вночі та вдень.

Російські джерела стверджували, що російський 429-й мотострілковий полк (19-та мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія) за ніч відбив невеликі українські атаки в районі П'ятихатки (24 км на південний захід від Оріхова). Російський "воєнкор" зазначив, що 38-а окрема гвардійська мотострілецька бригада ЗС РФ діє в районі Луговське (16 км на південний схід від Оріхова).

Російські джерела стверджували, що станом на 2 липня ЗСУ займають обмежені позиції у східному (лівобережжі) Херсонської області біля Антонівського мосту.

У Міноборони РФ 2 липня розповіли, що російські сили нібито успішно знищили всі українські сили біля Антонівського мосту, але кілька російських "воєнкорів" стверджували, що ЗСУ зберігають позиції на східному березі.

Деякі російські блогери стверджували, що 1 липня війська РФ змусили українські війська відійти з-під Антонівського мосту до дачного району.

Військовий злочинець і колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що під час бою було поранено якогось російського командира. Гіркін також заявив, що невстановлені підрозділи 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (ПДВ) РФ перекидаються з району Олешки (7 км на південний схід від міста Херсон) до невстановленого району Запорізької області, підтверджуючи попередні повідомлення заступника міністра оборони України. тому, що війська РФ перекинули найбоєздатніші частини з Херсонського напрямку після початку контрнаступу на початку червня.

Наступальні дії ЗСУ

Сили оборони України проводять активні дії на низці напрямків як наступального, так і оборонного характеру. Як зазначила 2 липня заступник міністра оборони України Ганна Маляр, бійці ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни, при цьому тривають тяжкі бої з окупантами.

Перед цим у Міноборони поінформували, що на Луганщині українські військові провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки, і закріплюються на зайнятих рубежах.

Нагадаємо також, що за 2 тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.