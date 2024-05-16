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ЗСУ тримають під контролем ситуацію в районі Вовчанська, - Генштаб

Ілюстративне фото: у Генштабі заявили, що контролюють ситуацію у Вовчанську (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Збройні сили України тримають під контролем ситуацію у Вовчанську попри всі спроби Росії захопити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як пояснили у Генштабі, на Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника. Наразі бої ще тривають на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця, Плетенівка - Вовчанськ.

Втрат позицій нашими підрозділами не допущено.

"Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем", - повідомили в Генштабі.

З початку доби на Харківському напрямку втрати росіян становлять 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння і військової техніки. Загалом, з 10 травня, на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів вбитими та пораненими, також знищено 125 одиниць ворожих озброєння та військової техніки.

Ситуація на Вовчанському напрямку

Вже кілька днів росіяни ведуть обстріли Вовчанська та намагаються захопити місто. Відомо, що певним групам окупантів вдалось проникнути у місто і там велися вуличні бої. Однак пізніше у ЗСУ заявили, що змогли їх витіснити з міста.

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