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ВСУ держат под контролем ситуацию в районе Волчанска, - Генштаб

Иллюстративное фото: в Генштабе заявили, что контролируют ситуацию в Волчанске (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины держат под контролем ситуацию в Волчанске, несмотря на все попытки России захватить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Как пояснили в Генштабе, на Харьковском направлении с начала суток подразделения наших войск успешно отразили четыре атаки противника. Пока бои еще продолжаются на направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Слобожанское, Бдительная - Слобожанское, Муром - Старица, Плетеновка - Волчанск.

Потери позиций нашими подразделениями не допущены.

"Украинские войска продолжают выполнять оборонные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем", – сообщили в Генштабе.

С начала суток в Харьковском направлении потери россиян составляют 95 военнослужащих и 27 единиц вооружения и военной техники. В общей сложности, с 10 мая, на этом направлении противник потерял 710 российских оккупантов убитыми и ранеными, также уничтожено 125 единиц вражеских вооружений и военной техники.

Ситуация на Волчанском направлении

Уже несколько дней россияне ведут обстрелы Волчанска и пытаются захватить город. Известно, что определенным группам оккупантов удалось проникнуть в город и там велись уличные бои. Однако позже в ВСУ заявили, что смогли их вытеснить из города.

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