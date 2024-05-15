РФ намагається відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, воїни прочісують околиці міста, - Генштаб
Російські війська намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, а українські воїни прочісують околиці міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що на Харківському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення.
"Противник робить спроби потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська", - пише Генштаб.
Водночас українські воїни дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю.
Також росіяни повторно завдали авіаційних ударів у районах Липців і Малої Данилівки, а також використовували авіацію для ударів по районах Волохівки та Земляного Яру.
Ситуація на Вовчанському напрямку
Російські війська вже кілька днів ведуть наступальні дії в районі міста в Харківській області. При цьому певним групам окупантів вдалося пробити в сам Вовчанськ.
Однак нещодавно Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські війська частково витіснили російських окупантів із Вовчанська.
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