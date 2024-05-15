РФ намагається відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, воїни прочісують околиці міста, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Також росіяни повторно завдали авіаційних ударів у районах Липців і Малої Данилівки, а також використовували авіацію для ударів по районах Волохівки та Земляного Яру.

Водночас українські воїни дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю.

"Противник робить спроби потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська", - пише Генштаб.

Зазначається, що на Харківському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення.

Ситуація на Вовчанському напрямку

Російські війська вже кілька днів ведуть наступальні дії в районі міста в Харківській області. При цьому певним групам окупантів вдалося пробити в сам Вовчанськ.

Однак нещодавно Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські війська частково витіснили російських окупантів із Вовчанська.

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