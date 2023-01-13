ВСУ держат оборону, а враг разгоняет "шум": что нужно знать о ситуации в Соледаре

Бои за Соледар продолжаются, ВСУ держат оборону. Враг же направил на город "вагнеровцев" и разгоняет фейки, чтобы посеять панику среди украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"В Соледаре идут бои, наши войска держат оборону против противника, сконцентрировавшего лучшие подразделения "Вагнера" и других специальных подразделений… Враг специально разгоняет информационный шум, пытается посеять уныние в собственных силах среди украинского населения. Этого не надо делать", - заявил Череватый. .

Он объяснил, идет ли позиционная война и тактический рисунок ломается в ту или иную сторону.

"ВСУ в невероятно трудных погодных условиях и под огнем противника держат ситуацию на контроле", - подытожил Череватый.

Напомним, еще утром заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Соледаре эта ночь оказалась горячей, там продолжались ожесточенные бои.

При этом сегодня в утренней сводке аналитики Института изучения войны ISW предположили, что российские оккупанты, вероятно, захватили город Соледар. Однако они подчеркнули, что это не приведет к окружению Бахмута.

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