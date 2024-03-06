ЗСУ тримають оборону і вперше застосували AASM Hammer на лівому березі Дніпра: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали 5 березня на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп'янська біля Табаївки; на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали на північний захід, захід і південний захід від Бахмута 5 березня. У звіті вказується, що позиційні бої відбулися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки, Білої Гори, Північного, Шумів.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ продовжували розчищати позиції у східному Іванівському та намагалися вибити ЗСУ з їхніх позицій у населеному пункті. Російська 98-ма гвардійська повітряно-десантна (ВДВ) дивізія заявила, що їх ВПС нібито завдають ударів по українських позиціях на околицях Часового Яру (на захід від Бахмута) плануючими бомбами ФАБ-500 і некерованими ракетами С-8 і С-13.

Війська РФ продовжували атакувати позиції ЗСУ навколо Авдіївки, але 5 березня не зробили жодних підтверджених наступів. Українські та російські джерела повідомляли про продовження бойових дій на північний схід від Авдіївки біля Новоселівки; на північний захід від Авдіївки біля Семенівки; на захід від Авдіївки біля Бердичів, Орлівки, Тоненького; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито захопили більшу частину Орлівки, половину Тоненького та половину Первомайського, хоча експерти ISW не знайшли візуальних доказів, які підтверджують ці твердження. Російський блогер натякнув, що окупанти намагаються швидко захопити Орлівку, Тоненьке та Бердичі, тоді як українські сили намагаються затримати наступ Росії та зміцнити оборонні позиції між Очеретиним (на північний захід від Авдіївки) та Тоненьке. "Воєнкор" додав, що за добу війська РФ завдають понад 100 авіаударів по позиціях ЗСУ поблизу Авдіївки.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Дмитро Лиховий заявив, що українські польові укріплення на Донецькому напрямку (ймовірно, це стосується району Авдіївки) не складаються з єдиної суцільної стіни чи однієї лінії окопів і що Сили оборони зараз будують укріплення з використанням природного рельєфу місцевості на території, особливо з урахуванням водних об’єктів. Офіцер розповів, що ЗСУ підготували танкові рови, бліндажі та укріплення.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецьк. На геолокаційних кадрах, опублікованих 5 березня, видно, що загарбники просунулися в полях на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Пов'язаний з Кремлем "воєнкор" також стверджував, що частини російської 155-ї окремої морської піхотної бригади нібито наступали зі сходу на Новомихайлівку, а підрозділи 68-го армійського корпусу (також Тихоокеанського флоту) захопили молочну ферму на північ від населеного пункту. Пов’язаний із Кремлем блогер також стверджував, що війська РФ просунулися в центрі Георгіївки на захід від Донецька 5 березня, але аналітики ISW не можуть незалежно підтвердити це твердження. Крім того, російський "воєнкор" стверджував, що в Новомихайлівці війська РФ просунулися на 420 метрів у ширину та 320 метрів у глибину.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Водяного.

На ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей 5 березня тривали позиційні бойові дії, які не призвели до зміни лінії фронту. Позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного; і на південний схід від Великої Новосілки біля Пречистівки; і на південний захід від Великої Новосілки біля Малинівки та Гуляйполя.

Представник окупаційної "адміністрації" в Запорізькій області Володимир Рогов заявив, що ЗСУ нібито завдали удару по Зорі (приблизно 35 км на південь від Пологів) із систем HIMARS.

"Південна вісь"

5 березня війська РФ продовжували локалізовані наступальні дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано.

Російські та українські джерела повідомили, що бої тривали у та навколо Роботиного, зокрема на східній та західній околицях села. Російські "воєнкори" стверджували, що українські сили змогли розгорнути резерви в районі Роботиного та провести контратаки. Один блогер поскаржився, що російські війська стикаються з недостатніми засобами електронної боротьби (РЕБ), контрбатарейними засобами та можливостями безпілотників у Роботиному.

5 березня на східному (лівому) березі Херсонської області тривали обмежені позиційні бойові дії. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ завдають ударів по невеликих групах ЗСУ у районі дачі біля Антонівського мосту, і попереджали, що українські війська можуть зміцнювати своє угруповання на східному березі Дніпра.

Російські джерела стверджували, що Сили оборони України завдали удару з безпілотника по підстанції в окупованій Росією Каховці. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 березня, також демонструють перше підтверджене використання ЗСУ плануючих бомб AASM Hammer, наданих Францією, проти російських позицій у н.п. Козачі Лагері, на східному березі Херсонської області.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 5 березня повідомляли, що на фронті протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Зазначалося, що Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Первомайського (Донецька область), та уразили ворожий "Бук-М1".

Раніше також повідомлялося, що за даними Генштабу на ранок 5 березня, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну становить вже близько 419 020 військових.

Також РБК-Україна у матеріалі писало, як Авдіївка змінила поле битви та чи готується РФ до літа.

Удар авіабомбою по ворожих позиціях в Херсонській області

4 березня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що українські захисники завдали удару авіабомбою по об'єкту окупантів у Херсонській області. На оприлюдненому ним відео було показано, що на бомбі було нанесено напис "За дітей Одеси. З ненавистю і без поваги".

Так, нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські окупанти атакували Одесу та область за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Один із ворожих безпілотників ударив по багатоповерхівці. Відомо про те, що в результаті атаки загинули 12 людей. П'ятеро з них - діти. Наймолодшій дитині було чотири місяці. Також загинула подружня пара українських військових та їхня дитина, якій було сім місяців.

Що відомо про авіабомби Hammer

Франція має два види авіабомб Hammer 250 і Hammer 1000. В основі першої лежить бомба Mk 82, а другої - BLU109 або Mk 84.

В обох варіантах бомби оснащуються хвостовою і носовою частинами з електронікою, яка підвищує дальність і точність завдяки системам наведення INS, GPS, GPS Laser або GPS IR.

Наприкінці лютого міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що країна вклала гроші і модернізувала українські літаки МіГ-29 і Су-24М, щоб вони могли використовувати авіабомби, які Париж постачатиме Києву.