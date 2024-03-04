"За дітей Одеси". Командувач Повітряних сил показав удар авіабомбою по об'єкту росіян
Українські захисники завдали удару по об'єкту окупантів у Херсонській області. Для цього вони використали авіабомбу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука у Telegram.
"4 березня 2024 року. Окупована Херсонська область. Ураження ворожого об'єкту керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, орки", - написав Олещук і оприлюднив відповідне відео.
Він подякував українським пілотам за успішну бойову роботу.
Зазначимо, на відео можна помітити авіабомбу, якою завдавали удару. На ній було нанесено напис "За дітей Одеси. З ненавистю і без поваги".
Удар "Шахеда" по житловому будинку в Одесі
Нагадаємо, в ніч проти 2 березня російські окупанти атакували Одесу та область за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
Один із ворожих безпілотників ударив по багатоповерхівці.
Відомо про те, що в результаті атаки загинули 12 людей. П'ятеро з них - діти. Наймолодшій дитині було чотири місяці.
Також загинула подружня пара українських військових та їхня дитина, якій було сім місяців.
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