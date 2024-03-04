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"За дітей Одеси". Командувач Повітряних сил показав удар авіабомбою по об'єкту росіян

Понеділок 04 березня 2024 21:45
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"За дітей Одеси". Командувач Повітряних сил показав удар авіабомбою по об'єкту росіян Ілюстративне фото: Повітряні сили показали удар авіабомбою по об'єкту росіян (facebook.com/kpszsu)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники завдали удару по об'єкту окупантів у Херсонській області. Для цього вони використали авіабомбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука у Telegram.

"4 березня 2024 року. Окупована Херсонська область. Ураження ворожого об'єкту керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, орки", - написав Олещук і оприлюднив відповідне відео.

Він подякував українським пілотам за успішну бойову роботу.

Зазначимо, на відео можна помітити авіабомбу, якою завдавали удару. На ній було нанесено напис "За дітей Одеси. З ненавистю і без поваги".

Удар "Шахеда" по житловому будинку в Одесі

Нагадаємо, в ніч проти 2 березня російські окупанти атакували Одесу та область за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Один із ворожих безпілотників ударив по багатоповерхівці.

Відомо про те, що в результаті атаки загинули 12 людей. П'ятеро з них - діти. Наймолодшій дитині було чотири місяці.

Також загинула подружня пара українських військових та їхня дитина, якій було сім місяців.

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Херсонська область Авіація України Одеса Повітряні сили України Війна Росії проти України
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