Понад 1000 окупантів та 48 артсистем. Генштаб поновив втрати Росії в Україні

Сили оборони України минулої доби ліквідували понад 1000 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії в особовому складі початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 419 020 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 49 автомобільної техніки та 48 артсистем росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 419 020 (+1070) осіб ліквідовано;

танків - 6657 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 12 688 (+28) од.;

артилерійських систем - 10 258 (+48) од.;

РСЗВ - 1007 (+3) од.;

засоби ППО - 700 (+2) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7863 (+18) од.;

крилаті ракети - 1917 (+1) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13 423 (+49) од.;

спеціальна техніка - 1630 (+9) од. Ситуація на фронті 5 березня Як повідомляли в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, в Україні на фронті протягом доби сталося 74 бойові зіткнення. Зазначається, що російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку та суттєво активізувалися на Новопавлівському напрямку. На Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ.