ЗСУ про Торецьк: бої на околицях, в місті ворога немає

Українські військові наразі ведуть бої на околицях міста Торецьк Донецької області. В місті окупантів немає.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ситуація на цьому напрямку досить суттєво не змінилася. Ворог проводить бойові дії на околицях міста. Ворога в місті немає", - розповів спікер.

Однак, за словами Волошина, окупанти надто активно застосовують по цьому населеному пункту авіацію, зокрема КАБи та некеровані авіаракети.

"За лише минулу добу по цьому напрямку, зокрема і в районі Торецька, ворог здійснив понад 200 обстрілів з різних видів озброєння. І минулої доби там відбулися 24 ворожі атаки - це Північне, Нью-Йорк, Торецьк та Деліївка", - продовжив військовий.

Ситуація в районі Торецька (deepstatemap.live)

Волошин зазначив, що РФ має наміри зайти в місто, взяти його під свій контроль.

"Однак Сили оборони роблять все можливе, дають адекватну відповідь ворогу. І на цьому напрямку ворог поніс втрати - це понад 40 осіб особового складу, кілька гаубиць та автомобіль. Втім, остаточні підрахунки будуть в кінці доби", - резюмував спікер.