ВСУ о Торецке: бои на окраинах, в городе врага нет

Украинские военные сейчас ведут бои в окрестностях города Торецк Донецкой области. В городе оккупантов нет.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Ситуация на этом направлении довольно существенно не изменилась. Враг проводит боевые действия в окрестностях города. Врага в городе нет", - рассказал спикер.

Однако, по словам Волошина, оккупанты слишком активно применяют по этому населенному пункту авиацию, в частности КАБы и неуправляемые авиаракеты.

"За только минувшие сутки по этому направлению, в том числе и в районе Торецка, враг совершил более 200 обстрелов из разных видов вооружения. И за прошедшие сутки там произошли 24 вражеских атак - это Пивничное, Нью-Йорк, Торецк и Делиевка", - продолжил военный.

Ситуация в районе Торецка (deepstatemap.live)

Волошин отметил, что РФ намерена зайти в город, взять его под свой контроль.

"Однако Силы обороны делают все возможное, дают адекватный ответ врагу. И на этом направлении враг понес потери - это более 40 человек личного состава, несколько гаубиц и автомобиль. Впрочем, окончательные подсчеты будут в конце суток", - резюмировал спикер.