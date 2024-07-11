ВСУ о Торецке: бои на окраинах, в городе врага нет
Украинские военные сейчас ведут бои в окрестностях города Торецк Донецкой области. В городе оккупантов нет.
Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Ситуация на этом направлении довольно существенно не изменилась. Враг проводит боевые действия в окрестностях города. Врага в городе нет", - рассказал спикер.
Однако, по словам Волошина, оккупанты слишком активно применяют по этому населенному пункту авиацию, в частности КАБы и неуправляемые авиаракеты.
"За только минувшие сутки по этому направлению, в том числе и в районе Торецка, враг совершил более 200 обстрелов из разных видов вооружения. И за прошедшие сутки там произошли 24 вражеских атак - это Пивничное, Нью-Йорк, Торецк и Делиевка", - продолжил военный.
Ситуация в районе Торецка (deepstatemap.live)
Волошин отметил, что РФ намерена зайти в город, взять его под свой контроль.
"Однако Силы обороны делают все возможное, дают адекватный ответ врагу. И на этом направлении враг понес потери - это более 40 человек личного состава, несколько гаубиц и автомобиль. Впрочем, окончательные подсчеты будут в конце суток", - резюмировал спикер.
Ситуация на Торецком направлении
На утро 11 июля оккупанты продвинулись на Торецком направлении, вблизи Авдеевки Донецкой области, Донецка, Кременной Луганской области.
Напомним, что об активизации россиян на Торецком направлении сообщалось еще в конце июня. Тогда военные отмечали, что противник активизировался в направлении Горловка - Торецк, намереваясь приблизиться к Торецку.
Как отмечал эксперт в комментарии для РБК-Украина, этими действиями захватчики, вероятно, пытаются угрожать Клещеевке, поэтому угроза для самого Торецка также выросла.
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