ЗСУ точним ударом знищили ворожий танк (відео)

Збройні сили України виявили позиції ворожого танка і завдали по ньому точного удару. У результаті цього танк зазнав значних пошкоджень.

На відео можна побачити, що після цього росіяни кинули свою бойову машину і втекли з позицій.

Зазначається, що це результат роботи 59 окремої мотопіхотної бригади.

Втрати Росії на війні проти України

Втрати Росії вже перевищили вже 217 тисяч солдатів. За останню добу ЗСУ знищили ще 680 окупантів.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна. Він заявив, що втрати росіян у Бахмуті з вересня минулого року склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.