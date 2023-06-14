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ЗСУ точним ударом знищили ворожий танк (відео)

Фото: Українські військові (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові точним ударом знищили ворожий танк, після чого окупанти кинули його і втекли з позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Збройні сили України виявили позиції ворожого танка і завдали по ньому точного удару. У результаті цього танк зазнав значних пошкоджень.

На відео можна побачити, що після цього росіяни кинули свою бойову машину і втекли з позицій.

Зазначається, що це результат роботи 59 окремої мотопіхотної бригади.

Втрати Росії на війні проти України

Втрати Росії вже перевищили вже 217 тисяч солдатів. За останню добу ЗСУ знищили ще 680 окупантів.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна. Він заявив, що втрати росіян у Бахмуті з вересня минулого року склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні