ua ru
Ср, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ точним ударом знищили ворожий танк (відео)

Новость на русском →
Україна, Середа 14 червня 2023 15:21
ЗСУ точним ударом знищили ворожий танк (відео) Фото: Українські військові (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові точним ударом знищили ворожий танк, після чого окупанти кинули його і втекли з позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Збройні сили України виявили позиції ворожого танка і завдали по ньому точного удару. У результаті цього танк зазнав значних пошкоджень.

На відео можна побачити, що після цього росіяни кинули свою бойову машину і втекли з позицій.

Зазначається, що це результат роботи 59 окремої мотопіхотної бригади.

Втрати Росії на війні проти України

Втрати Росії вже перевищили вже 217 тисяч солдатів. За останню добу ЗСУ знищили ще 680 окупантів.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна. Він заявив, що втрати росіян у Бахмуті з вересня минулого року склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Має знати кожен. Трудова повинність та обмеження свобод: головні правила воєнного стану в Україні
Має знати кожен. Трудова повинність та обмеження свобод: головні правила воєнного стану в Україні
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни