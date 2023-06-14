ВСУ точным ударом уничтожили вражеский танк (видео)

Украинские военные точным ударом уничтожили вражеский танк, после чего оккупанты бросили его и скрылись с позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Вооруженные силы Украины обнаружили позиции вражеского танка и нанесли по нему точный удар. В результате этого танк получил значительные повреждения.

На видео можно увидеть, что после этого россияне бросили свою боевую машину и скрылись с позиций.

Отмечается, что это результат работы 59 отдельной мотопехотной бригады.

Потери России на войне против Украины

Потери России уже превысили 217 тысяч солдат. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 680 оккупантов.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия потеряла в Бахмуте в 7,5 раза больше солдат, чем Украина. Он заявил, что потери россиян в Бахмуте с сентября прошлого года составили почти 23 тысячи человек только убитыми.