ЗСУ за тиждень знищили 13 одиниць техніки РФ біля Лиману

Українським військовим за тиждень вдалось знищити 13 одиниць російської техніки на Лиманському напрямку. Вдалось це завдяки розрахунку ПТРК "Стугна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Головне, безумовно, командна робота. Кожен боєць розрахунку – цінний, бо бути протитанкістом нелегка справа, - зізнаються захисники. - Розрахунок "Стугни» мусить вийти на позицію непоміченим, переміщаючи обладнання, яке сумарно важить 104 кг, включаючи 1 ракету (30 кг). Проте ракет має бути не одна. Це - ще те випробування на витривалість, та ми справляємося!"

Відомо, що військові починали свій бойовий шлях із Луганського напрямку, згодом прибули в Лиман.

"За 7 днів - знищили 13 одиниць ворожої техніки!" - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ знищили ще 520 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 98 800 своїх військових.

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