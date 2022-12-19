ВСУ за неделю уничтожили 13 единиц техники РФ возле Лимана

Украинским военным за неделю удалось уничтожить 13 единиц российской техники на Лиманском направлении. Удалось это благодаря расчету ПТРК "Стугна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Главное, безусловно, командная работа. Каждый боец расчета - ценный, потому что быть противтанкистом нелегкое дело, - признаются защитники. - Однако ракет должна быть не одна. Это еще то испытание на выносливость, но мы справляемся!"

Известно, что военные начинали свой боевой путь с Луганского направления, затем прибыли в Лиман.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 520 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 800 своих военных.

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