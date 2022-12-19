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ВСУ за неделю уничтожили 13 единиц техники РФ возле Лимана

Фото: ВСУ за неделю уничтожили 13 единиц техники РФ возле Лимана (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинским военным за неделю удалось уничтожить 13 единиц российской техники на Лиманском направлении. Удалось это благодаря расчету ПТРК "Стугна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"За 7 дней - уничтожили 13 единиц вражеской техники!" - говорится в сообщении.

Свой расчет ПТРК "Стугна" военные 1 отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна зовут "Черный тюльпан".

Известно, что военные начинали свой боевой путь с Луганского направления, затем прибыли в Лиман.

"Главное, безусловно, командная работа. Каждый боец расчета - ценный, потому что быть противтанкистом нелегкое дело, - признаются защитники. - Однако ракет должна быть не одна. Это еще то испытание на выносливость, но мы справляемся!"

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 520 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 800 своих военных.

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