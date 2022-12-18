ЗСУ тіснять окупантів за річку Красна, а РФ "інсценує" виведення військ з Каховки: карти боїв

Просування ЗСУ на заході Луганської області - сході Харківської області

Повідомлялося, що українські сили 17 грудня продовжували контрнаступні операції вздовж лінії Сватове - Кремінна. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ вели наступ у напрямку Софіївки Луганської області (21 км на північний захід від Сватового). Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські війська просуваються в районі Сватового і що район Сватового наразі є однією з найактивніших ділянок фронту.

За словами російського військового блогера, ЗСУ вели штурми у напрямку російських позицій у районі н.п. Терни Донецької області (17 км на північний захід від Кремінної) та м. Невське Луганської області (18 км на північний захід від Кремінної). Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили також провели штурм у напрямку с. Голікове (10 км на північ від Кремінної) з метою опанувати трасу Р-66 (траса Сватове - Кремінна) і витіснити російські війська через річку Красна.

Як зазначав Гайдай, ЗСУ також просуваються в районі Кремінної. Російські війська провели обмежені контратаки, щоб повернути втрачені позиції у районі Кремінної. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбивали атаки окупантів у районі н.п. Площанка (17 км на північний захід від Кремінної), Червонопопівка (6 км на північний захід від Кремінної) та Діброва (5 км на південний захід від Кремінної).

Ситуація на Донбасі

Війська РФ 17 грудня продовжили наступальні операції у районі Бахмута. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбивали атаки російських загарбників на сам Бахмут, на північний схід від Бахмута в районі Зеленопілля (4 км на північний схід від Бахмута) і на південь від Бахмута в районі Дослідне (3 км на південь від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

На кадрах з геолокацією видно, як українські війська обстрілюють російські позиції на північний схід від Бахмута між Соледаром (10 км на північний схід від Бахмута) та Бахмутським (9 км на північний схід від Бахмута), що вказує на просування російських військ у цьому районі.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров опублікував кадри, на яких, як повідомляється, чеченський спецназ "Ахмат" та підрозділи 2-го армійського корпусу "ЛНРівців" ведуть вогонь за позиціями ЗСУ у Соледарі. Український військовослужбовець-доброволець повідомив, що сили російської ПВК "Вагнер" в Опитному посилюються або свіжими військами групи "Вагнера", або звичайними російськими військовослужбовцями, можливо, загонами морської піхоти з району Вугледару. Російський "воєнкор" повідомив, що в Опитному продовжуються обміни вогню зі стрілецької зброї, та що українські війська активно контратакують на південь від Бахмута в районі Курдюмівки та Озарянівки. У Міноборони РФ заявили, що російські війська відбили контратаки ЗСУ на північний схід та південь від Бахмута. Декілька російських джерел поширили кадри українських траншей у центрі Бахмута, припускаючи, що це вказує на те, що ЗСУ готуються до бойової оборони міста.

Російські війська 17 грудня продовжували наступальні операції вздовж західної околиці Донецька. У Генштабі ЗСУ поінформували, що окупанти атакували райони Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки, всі поблизу південно-західної околиці Донецька. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ атакували Водяне, Першотравневе та Невельське (усі на північно-західній околиці Донецька) і що бої продовжуються в центрі Мар'їнки. У Міноборони РФ розповіли, що російські війська нібито знищили дві українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Новомайорського та Шевченка, приблизно за 50 км на південний захід від Донецька.

У Нацгвардії України повідомили, що нацгвардійці успішно відбили атаку російських військ у районі Великої Новоселівки, приблизно за 70 км на південний захід від Донецька та приблизно за 15 км на схід від кордону Запорізько-Донецької області.

Російські сили продовжували плановий артилерійський вогонь вздовж лінії зіткнення у районі Авдіївка - Донецьк, на заході Донецької області та на сході Запорізької області.

"Південна вісь"

Українські офіційні особи попередили, що війська РФ можуть намагатися заманити підрозділи ЗСУ у пастку на східному березі Дніпра. У Генштабі ЗСУ повідомили, що невстановлені російські підрозділи відійшли з Каховки та Нової Каховки Херсонської області до н.п. Нижні Сірогози (на перетині T2209 та T2208 за 50 км на південний схід від східного берега річки Дніпро) і що російські сили повідомляли місцевим жителям. повністю виходити із району Каховки до нового року. Прес-секретарка Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що ця інформація перевіряється, оскільки війська РФ можуть намагатися заманити українські сили у пастку на східному березі Дніпра.

Дуже малоймовірно, що російські сили зможуть інсценувати виведення військ без того, щоби ЗСУ виявили обман, зазначають аналітики.

ЗСУ продовжували завдавати ударів по російських тилах на півдні України. У Генштабі ЗСУ повідомили, що 15 грудня українські удари по скупченню військ РФ у Токмаку та Пологах Запорізької області поранили понад 100 російських військовослужбовців та знищили склад боєприпасів. Українське джерело повідомило про вибухи в порту Залізному (вздовж узбережжя Чорного моря на південному заході Херсонської області, за 40 км на південь від східного берега Дніпра) 17 грудня.

Війська РФ 17 грудня продовжували завдавати артилерійських та ракетних ударів по районах на півдні України. Російські та українські джерела повідомляли, що російські сили продовжували завдавати ракетних та артилерійських ударів по прифронтових районах у Запорізькій області на захід від Гуляйполя. Українські офіційні особи заявили, що окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Також російські та українські джерела повідомили, що війська РФ обстріляли Херсон та його околиці на західному (правому) березі Дніпра. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що українські ППО 17 грудня перехопили дві російські ракети "Онікс", які прямували у бік Одеської області.

РФ може проводити нову інформаційну операцію, хибно пов'язуючи поточні переговори про демілітаризацію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) з передбачуваним майбутнім контрнаступом ЗСУ у Запорізькій області, йдеться у матеріалі ISW. 17 грудня російський "воєнкор" заявив, що Україна намагається змусити Росію демілітаризувати ЗАЕС дипломатичними засобами, щоб знизити здатність військ РФ захищатися від передбачуваного українського контрнаступу у напрямку Мелітополя Запорізької області.

Російські військові блогери раніше помилково тлумачили дипломатичні зусилля як спроби створити перешкоди російським силам на ЗАЕС і стверджували, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що обидві сторони досягли угоди про видалення важкого та легкого озброєння зі станції, коли Макрон вказав лише важке озброєння.

Така інформаційна операція, ймовірно, спрямована на те, щоб підірвати переговори з Міжнародним агентством з атомної енергії про створення зони безпеки навколо ЗАЕС, а також статус України як законного оператора станції, зазначають аналітики.