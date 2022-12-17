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ЗСУ за допомогою оборони Бахмута досягають двох головних цілей, - Череватий

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Субота 17 грудня 2022 20:11
ЗСУ за допомогою оборони Бахмута досягають двох головних цілей, - Череватий Ілюстративне фото: у ЗСУ назвали головні цілі оборони Бахмута (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують оборону Бахмута для того, щоб досягти кількох важливих цілей. Зокрема, вони не дають росіянам вийти на оперативний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз під Бахмутом окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників у районі самого міста, а також біля Кліщіївки та Соледара. Ворог направив на цей напрямок значну кількість своєї техніки та живої сили.

"Його головне завдання - прорвати систему нашої оборони, знайти слабкі місця. Вийти на оперативний простір і намагатися й надалі йти на Слов'янськ, Краматорськ, захопити наш український Донбас", - зазначив Череватий.

Він наголосив, що щоденним героїзмом, злагодженістю та мужністю українські захисники не дають ворогові здійснити його цілі вже велику кількість місяців поспіль.

"І, отже, тут дві головні цілі досягається Збройними силами України - ворог не може вийти на оперативний простір, не здатний далі проводити стратегічно-наступальну операцію і він зазнає щоденних величезних втрат", - додав речник ОК "Схід".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вівторок, 14 грудня, українським військовим вдалося відтіснити російську армію із двох кварталів Бахмута.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію в Бахмуті, заявив, що росіяни хочуть залишити на Донбасі лише руїни та вирви.

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