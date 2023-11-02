ЗСУ тиснуть на окупантів під Бахмутом, а біля Мар'їнки відбили 20 атак, - Генштаб

ЗСУ продовжуються штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворога втрат і закріплюють на досягнутих рубежах. Проте окупанти намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Загалом на Бахмутському напрямку воїни відбили 15 атак противника.

За словами спікера, на Мелітопольському напрямку продовжується наступальна операція ЗСУ.

У районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто. Безуспішними для окупантів були наступальні дії районах Сєверного та Первомайського. На цій ділянці фронту було відбито за добу 7 атак ворога.

На Мар'їнському напрямку окупанти вели наступальні дії, але безуспішно. ЗСУ відбили 20 атак за добу.

Також запеклі бої точаться на Куп'янському напрямку у Харківській та Луганській області. Там захисники зупинили 10 ворожих атак.

Ситуація поблизу Авдіївки

У жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Він став наймасштабнішим з 2014 року.

Британська розвідка вважає, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

При цьому ЗСУ оцінюють втрати окупантів під Авдіївкою з 10 жовтня у 6500 осіб. Сили оборони назвали наступ РФ під Авдіївкою найбільшою поразкою росіян.