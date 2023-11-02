ВСУ давят на оккупантов под Бахмутом, а возле Марьинки отбили 20 атак, - Генштаб

ВСУ продолжаются штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери и закрепляют на достигнутых рубежах. Однако оккупанты пытались восстановить утраченное положение возле Хромово, Клещиевки и Андреевки. Всего на Бахмутском направлении воины отбили 15 атак противника.

По словам спикера, на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция ВСУ.

В районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы окружить город. Безуспешными для оккупантов были наступательные действия в районах Северного и Первомайского. На этом участке фронта были отбиты в сутки 7 атак врага.

На Марьинском направлении оккупанты вели наступательные действия, но безуспешно. ВСУ отразили 20 атак за сутки.

Также тяжелые бои идут на Купянском направлении в Харьковской и Луганской области. Там защитники остановили 10 вражеских атак.

Ситуация вблизи Авдеевки

В октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Оно стало самым масштабным с 2014 года.

Британская разведка считает, что оккупанты бросили под Авдеевку до восьми бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.

При этом ВСУ оценивают потери оккупантов под Авдеевкой с 10 октября в 6500 человек. Силы обороны назвали наступление РФ под Авдеевкой самым большим поражением россиян.